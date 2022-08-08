На Ямале за полгода произошло 10 вспышек кишечных инфекций в детсадах

На Ямале за январь-июнь 2022 года зарегистрировано 3146 случаев кишечных инфекций. 86 % заболевших – дети до 18 лет. Напряжённая обстановка стала поводом для особо постановления главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко. Все сотрудники пищеблоков образовательных учреждений перед началом учебного года должны будут сдать анализы на ночительство вирусов кишечных инфекций.

«По итогам 1 полугодия 2022 года в округе зарегистрировано 10 групповых заболеваний ОКИ в детских дошкольных учреждениях, из них 6 – норовирусной этиологии, 1 – ротавирусной. Причинами групповых кишечных инфекций зачастую являются: несоблюдение персоналом правил личной гигиены, дезинфекционных мероприятий, наличие носителей вирусов среди работников пищеблоков»,– говорится в материалах управления роспотребнадзора ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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