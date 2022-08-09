В Новом Уренгое мужчину задавил упавший на него погрузчик

В Новом Уренгое упавший с эвакуатора погрузчик задавил мужчину. ЧП случилось на территории оптовой базы 8 августа 2022 года. Погрузчик на эвакуатор завёз мужчина, не имеющий права управлять таким транспортным средством. Следователи проводят проверку, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

«По предварительным данным следствия, владелец вилочного погрузчика, сдававший его в аренду коммерческой организации, прибыл на территорию базы за своим имуществом. Так как мужчина не обладал навыками и правом управления погрузчиком, он обратился к рабочему с просьбой, чтобы тот помог поместить транспортное средство на эвакуатор. Рабочий, также не обладавший правами управления, но имевший некоторый жизненный опыт по управлению и эксплуатации данным видом транспортных средств, согласился помочь. Управляя автопогрузчиком, он допустил его опрокидывание с кузова эвакуатора на находящегося рядом владельца, который контролировал процесс погрузки. От полученных телесных повреждений 62-летний мужчина погиб на месте происшествия»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»