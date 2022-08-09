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Вторник, 9 августа 2022, 16:01 мск

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Власти Ямала увеличивают взносы на капремонт

Власти Ямала готовятся увеличить взносы на капремонт. Соответствующий проект решения сейчас проходит экспертизу. Как уточнили в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова, причина – рост стоимости строительных материалов и расценок на проведение строительных работ.

В прошлом году взнос вырос до 11 рублей за 1 кв.м. жилых и нежилых помещений. Теперь планируется установить взнос в размере 12 рублей.

«Данные меры приняты во избежание дефицита средств на счетах собственников и недопущения, в связи с этим нарушения сроков и объемов капремонта МКД», – говорится в пояснениях чиновников.

Власти Ямала планируют, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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