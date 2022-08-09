В Надыме установят памятник защитникам Донбасса

В Надымском районе Ямала хотят установить памятник Защитникам Донбасса. Место уже выбрали – в сквере в районе торгового центра «Надым» в Надыме. Об этом 9 августа сообщил в своём телеграм-канале глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Провели расширенное заседание градостроительного совета с участием ветеранов боевых действий Николая Коробова и Андрея Баландина. Обсудили вопрос о наименовании сквера в районе торгового центра «Надым». В скором времени здесь, в излюбленном месте надымчан, появится культурный объект – памятник Защитникам Донбасса, поэтому было предложено название сквер Миротворцев. Таким образом, мы отдадим дань памяти тем, кто в разные годы нес службу в горячих точках, а также поддержим ребят, которые принимают участие в спецоперации»,– написал г-н Жаромских.

Надымский район, Наталья Ефремова

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