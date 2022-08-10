Ремонт дома культуры «Олимп» в Губкинском подорожал на 22 млн рублей

Стоимость реконструкции ГДК «Октябрь» в Губкинском выросла на 22 млн рублей. Допсоглашение о том, что на ремонт объекта уйдёт больше средств, муниципальные власти подписали в середине июля 2022 года. Сейчас стоимость работ – 160 млн рублей. Подрядчиком выступает тюменская компания «Гарант».

10 августа глава Губкинского Андрей Гаранин поделился дизайн-проектами некоторых помещений внутри ГДК.

«Современный кинотеатр, танцевальный класс, стильный интерьер, широкая площадь и большая сцена с подсветкой – всё, чего так хотели наши жители, будет в обновлённом «Олимпе»,– пояснил глава.

Работы подрядчик должен закончить весной 2023 года.

фото - тг-канал Андрей Гаранин

Губкинский, Юлия Фролова

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