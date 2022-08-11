Мэрия Ноябрьска покупает фигуры моржей за 2,3 млн рублей «для создания праздничного настроения»

Власти Ноябрьска закупили фигуры из стеклопластика в виде моржей на 2,3 млн рублей. По версии чиновников, эти новогодние арт-объекты «будут служить украшением города ежегодно». В мэрии Ноябрьска уверяют, что покупают такие фигуры, потому что поступает много обращений от граждан с просьбой «создавать праздничное настроение». Жители не согласились с такими тратами.

За 2,3 млн рублей купят 7 фигур моржей с росписью. Закупку проводят через муницпальное учреждение – дворец культуры «Русь». Арт-объекты поставят на ул. Ленина, рядом с центральной сценой у здания администрации города. Моржей поставит предприниматель из Екатеринбурга – ИП Костарева Елена Михайловна.

Под новостью о закупке в паблике издания «Ямал 1» «Вконтакте» развернулась дискуссия о необходимости тратить столько средств на новогодние фигуры. Многие из подписчиков раскритиковали выбор чиновников.

«Мэрия Вы Лучше Детям Нашего города Поставьте Аттракционы.........или Аквапарк........»,– написал один из пользователей.

«Больше наш Ноябрьск не в чём не нуждается! Освещение бы сделали, в сторону посёлка Железнодорожников», – предложил другой пользователь.

«Не стоит столько тратить! Не хватает детских площадок , асфальтированных дорог и стоянок для машин (качественных). Гуляя по улицам, замечаешь, что присесть негде и мусор выкинуть некуда. Не хватает скамеек и урн»,– пишут люди.

В мэрии уверяют, что 2 млн не хватит на детские комплексы, поэтому их можно потратить на другие нужды.

«Закупаемые новогодние арт-объекты будут служить украшением города не на один год, а ежегодно. Деньги на них заложены в бюджете в качестве целевых. В наш адрес поступает много обращений от граждан с мнением прямо-противоположным Вашему, о необходимости создавать праздничное новогоднее настроение, размещая современные арт-объекты, а также с благодарностью за красочное новогоднее украшение городских пространств в последние годы. Бюджетное планирование придерживается принципа гармоничного развития города во всех направлениях, не только в части установки детских площадок, хотя в данном направлении за последние 4 года мы наблюдаем кардинальные изменения. Стоит также отменить, что расходы на обустройство современной детской площадки существенно превышают 2 млн. руб»,– написали горожанам представители мэрии (орфография и грамматика сохранены – прим.ред.).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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