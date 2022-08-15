В Новом Уренгое на День города пригласили Ольгу Серябкину, звезду ТНТ и группу «Сабетта»

На День города в Новом Уренгое выступят Ольга Серябкина, Аэт Сай (участника шоу «Песни» на ТНТ) и группа «Сабетта». Концерты именно этих артистов оплатит муниципальное учреждение «Централизованная клубная система». Об этом сообщается на официальном сайте торгов. На концерты выделяют 2,11 млн рублей.

Концерт проведут на городской площади ГДК «Октябрь».

В сумму контракта войдут трансфер из Москвы и обратно, питание, проживание в гостинице и само выступление.

На торги подали только одну заявку – она и стала победителем. Её название на площадке пока не раскрыто.

На День города в Надыме власти пригласили Клаву Коку, а также певицу Валерию и группу «Любэ». В Ноябрьске ждут выступления «FILATOV&KARAS», Galibri & Mavik и группу «Дискотека авария».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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