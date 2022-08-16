Новый автобус из Салехарда в Новый Уренгой будет ехать 8 часов

На Ямале запускают автобус по маршруту Новый Уренгой-Салехард. Поездка обойдётся в 3 тыс. рублей. Время в пути – 8 часов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 16 августа 2022 года.

Первый рейс хотят совершить 22 августа 2022 года.

«Для удобства ямальцев предусмотрены остановки в Надыме и Пангоды. Автобус № 503 будет отправляться из Салехарда с остановки «Дары Ямала» по понедельникам, четвергам и субботам в 6 часов утра и от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 16.00. Продажа билетов осуществляется в автобусе перед отправлением»,– говорится в сообщении ведомства.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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