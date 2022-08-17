Артюхов пояснил отсутствие ливнёвок в городах Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал возможности обустройства ливневой канализации в городах округа. По его словам, в регионе дороги строились без учёта таких систем, построить их с нуля практически невозможно. Отметим, жители Ямала часто жалуются на огромные лужи во дворах и даже на новых дорогах.

«Все наши города строились без ливнёвок. Без таких городских систем, которые в других больших городах ещё в 19 веке в центральной части внедрялись. Естественно, у нас было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа. Быстрей бы построить, где бы жить. Сегодня любые врезки – это не только затратно, но и большие неудобства. Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока всё сделаем, это сезон – два, будут неудобства, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это всё планировать, выходит очень серьёзное мероприятие», – сказал г-н Артюхов.

Видео с его комментарием опубликовано в телеграм-канале «Пул 89» 17 августа 2022 года, оно записано в рамках его ежегодной поездки по дороге Салехард-Надым.

Салехард, Наталья Ефремова

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