Жалобы жителей Надыма заставят дочку «Газпрома» сменить мелодии фонтана

Жителям Надыма ужзе надоели мелодии нового музыкального фонтана, более того, они просят сделать звук фонтана тише. Обеспокоенность высказывают те, кто проживает рядом с гидротехническим устройством. О своих пожеланиях люди пишут в соцсетях. В частности, людям не нравится музыка из кинофильма «Титаник». Сооружение газовики подарили городу в июне текущего года.

«Мне очень по душе фонтан на площади нашего красивого города, подаренный нам ГДН! Спасибо! Огромная просьба поменяйте репертуар сопровождения при включении фонтана. Мы страна свободная и добрая, но зачем нам композиции очень грустные и не понятные. Спасибо за понимание! Нам нужны другие песни!»,– написал один из пользователей в группе «Злой и добрый надымчанин» «Вконтакте».

«Нас эти 5 мелодий непонятного содержания «радуют» каждые 4 часа. Никогда в жизни не ждала так зимний период. Спасибо музыкальному фонтану»,– высказывает недовольство другая горожанка.

«Неплохо было бы и звук уменьшить», – пишет третий пользователь.

«Да неважно какие, действительно надоело уже, одна и та же песня играет, окна как раз на фонтан выходят»,– соглашается ещё один подписчик.

Предприятие «Газпром добыча Надым», которое и подарило городу фонтан, попыталось объяснить недовольным, что просто так поменять мелодии нельзя. И что люди сами выбрали музыку. Тем не менее газовики обещали сменить репертуар сооружения к следующему лету.

«Уважаемые горожане! Плейлист, который вы сегодня слышите, был составлен на основе пожеланий самих жителей. Для этого мы даже проводили голосование, по результатам которого большинство голосов получили классические композиции. Кроме этого, режим работы фонтана (струи и светомузыка) выстраивается под заданные композиции, поэтому их смена – непростой процесс. К следующему сезону мы проведём опрос, чтобы составить новый плейлист для фонтана», – написали представители компании.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»