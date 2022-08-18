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Четверг, 18 августа 2022, 08:42 мск

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Губернатора Артюхова должны оштрафовать за нарушение правил дорожного движения

фото – скрин видео тг-канала «Пул 89»

Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова могут оштрафовать за нарушение правил дорожного движения. Журналисты NEFT заметили, что пассажиры на заднем сидении во время его поездки за рулём не пристегнули ремни безопасности. В полиции сообщили, что когда нарушение будет доказано, водителя привлекут к ответственности. В пресс-службе губернатора не смогли объяснить, почему люди не пристёгивались.

Поездка стартовала 15 августа. Кадры турне губернатора регулярно публикует телеграм-канал «Пул 89».

Непристёгнутыми были засняты, например, глава Надымского района Дмитрий Жаромских и заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.

В отделе пропаганды ГИБДД по ЯНАО изданию подтвердили, что перевозка непристёгнутых пассажиров – нарушение правил дорожного движения. Когда будет установлен факт нарушения, и водитель, и пассажиры получат штрафы.

В пресс-службе губернатора журналистам NEFT сказали, что пассажиры в машине менялись. «Впереди сидит девушка, администратор Telegram-канала «Сова сказала» Ирина Пономаренко. А двое пассажиров, которые сидят сзади, постоянно меняются. В начале поездки был заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. Также к нему подсаживаются главы муниципалитетов и блогеры. То есть люди, которые сзади сидят, каждый раз меняются. Списка людей, к сожалению, нет. Пока мы не можем прокомментировать сложившуюся ситуацию, да и вообще, там темно. Удивительно, что кто-то что-то разглядел», – отметили в правительстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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