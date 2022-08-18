Ещё один выходец с Ямала получил должность в правительстве ДНР

Ещё один выходец с Ямала получил назначение в правительстве Донецкой народной республики. Это бизнес-омбудсмен Вадим Елизаров. Его 18 августа 2022 года вместе с другими новыми сотрудниками представил членам правительства ДНР премьер-министр Виталий Хоценко. Сам г-н Хоценко ранее также работал на Ямале.

Вадим Елизаров стал заместителем руководителя аппарата правительства ДНР.

Виталий Хоценко прокомментировал кадровые решения: «Мы стремительно интегрируемся в правовое поле Российской Федерации. Убежден, что знания и компетенции наших новых коллег позволят нам быстрее и успешнее пройти этот путь, а также дадут дополнительный импульс для социально-экономического развития нашей республики», – цитируют его на сайте правительства.

Вадим Елизаров до назначения на пост бизнес-омбудсмена был управляющим делами правительства региона.

Салехард, Юлия Фролова

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