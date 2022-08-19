Коми-деревню в Лабытнанги построят за счёт федеральных денег (ФОТО)

Проект коми-деревни в Лабытнанги получит федеральное финансирование – 85 млн рублей. Он стал одним из победителей в конкурсе Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения». Об этом сообщили 18 августа на форуме в Тамбове организаторы конкурса.

Как уточнила 19 августа глава Лабытнанги Марина Трескова, «коми-деревня видится центром притяжения для жителей и гостей города. Краеведческий музей, ремесленные мастерские, детские площадки, кафе, где предложат блюда национальной кухни – деревня должна быть наполнена жизнью круглый год».

Коми-деревня считается началом поселения, в дальнейшем города Лабытнанги. По задумке архитекторов, тут расположится этнографический парк. В нём гости смогут познакомиться с культурой народов коми и ханты. В парке будут три сохранившиеся лиственницы. Считается, что они дали название городу, правда, по легенде, раньше их было 7.

На территории запланированы:

– мастер-чум – объект с музейной экспозицией, воссоздающей быт народы. На площадке у чума планируется периодическое размещение небольшого стада оленей. Чум активно включается в проведение праздников и других мероприятий.

– павильон-галерея с научной реконструкцией жертвенного места ханты. Научное воссоздание предполагает размещение на дереве копий артефактов: черепа оленей, шкуры, элементы украшений, орудий охоты, рыболовства, тканей, лент, утвари.

– площадь «Герд Кодью», на которую выходят основные сооружения музейного комплекса и исторические коми-избы.

– памятный объект «воспоминание о школе» повторяет силуэт утраченного здания школы. Там установят стенд с рассказом о школе.

– сохранившиеся избы коми-деревни. Дом Прокопия Канева (1903) и Дом Истоминых становятся филиалами краеведческого музея. Дом Рочевых расположен на видовой точке, откуда открывается панорамный вид на протоку Выл-Посл и обскую пойму. Предлагается приспособление избы и участка под размещение чайной. Планируется привлечение оператора из числа местного малого бизнеса.

– набережная сформирована из двух частей: верхняя часть – сухая, продолжение кольцевого маршрута вокруг деревни, и нижняя – состоящая из приподнятых дорожек на свях и затапливаемой пойменной части.

– вдоль ручья может разместиться туристическая инфраструктура – домики для отдыхающих («глэмпинг»), которые можно взять в аренду.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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