На Ямале утонули двое детей-тундровиков

В Сеяхинской тундре Ямала утонули двое детей. ЧП случилось 18 августа 2022 года. Погибшие дети – коренные жители тундры. Проверку проводит следственный комитет ЯНАО, сообщают в ведомстве 22 августа.

«Утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище. По предварительным данным, малолетние, не обладая навыками купания, утонули в озере, расположенном неподалёку от стойбища. Тела детей извлекли из водоёма их отец и местные жители»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Пока решение о возбуждении дела или отказе от возбуждении дела не принято.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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