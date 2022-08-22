В Салехарде девушка отбила у кошек ласку (ФОТО)

Жительница Салехарда на улице спасла от кошек ручную ласку. Судя по всему, зверька выкинули вместе с клеткой. Женщина принесла спасённое животное ветеринарам. Теперь ему будут искать новый дом. Подробности истории рассказывают в Салехардском центре ветеринарии.

«Девушка отбила у кошек на улице ласку (молодого кобелька). Недалеко от места событий стояла открытая клетка. По всей видимости, зверька выпроводили вместе с ней. Ветеринарный врач осмотрела ласку: повреждён только хвост. Провели противошоковую терапию, рекомендован покой до следующего приёма»,– сообщили в центре.

Там добавили, что пока что девушка забрала зверька себе. В центре надеются, что ласка «в дальнейшем обретёт новый дом».

Служба ветеринарии ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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