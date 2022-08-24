Власти Надыма винят в смоге соседние регионы

Надым заволокло дымом от пожаров. Власти района сообщают, что это смог из соседних регионов – в Надымском районе возгораний нет.

«Дым пришел с Юга и Юго-Востока, из соседних регионов. После перемены направления ветра смог перестанет досаждать жителям района», – говорится в официальном тг-канале чиновников 24 августа 2022 года.

При этом всего на Ямале сегодня действует 2 пожара. По данным на утро 24 августа, площадь, пройденная огнём, составляет 7 га, на тушении задействован 21 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением. Об этом говорится в материалах департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Надым, Наталья Ефремова

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