Прокуратура на 7 лет ускорила срок расселения аварийных домов в Шурышкарском районе

Прокуратура потребовала от чиновников ускорить срок расселения аварийных домов в селе Горки Шурышкарского района. Дату сдвинули на 7 лет.

Об этом сообщает надзорная инстанция 25 августа 2022 года.

«Несмотря на непригодность для проживания двух жилых домов в с. Горки, органами местного самоуправления срок расселения определен на 2030 г.

Прокурор района направил иски в суд к администрации Горковское о сокращении сроков расселения аварийных домов.

Суд полностью согласился с прокуратурой и сократил срок до 31.12.2023»,– говорится в сообщении ведомства.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

Отметим, это частая практика на Ямале – прокуратура обращается в суд и меняет сроки расселения ветхого жилья.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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