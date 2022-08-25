На день города в Губкинский пригласили группу «На-На» за 3,2 млн рублей

В Губкинском на дне города выступит группа «На-на» и шоу барабанщиков. На организацию концертов этих артистов потратят 4 млн рублей.

3 сентября на сцене горожане увидят шоу барабанов «Давлет Хана». На них потратят 750 тыс. рублей. Ещё 3 млн 250 тыс. рублей отдадут за концерт группы «На-на». Контракт муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Губкинского» заключило ещё в июне 2022 года. «Звёзд» привезёт компания «Профессионал» из Екатеринбурга.

В цену контракта входит бытовой райдер, трансфер и само выступление.

Местная телекомпания «Вектор» также обещает, что на сцене 2 сентября выступит певец Митя Фомин. Cколько средств будет потрачен на его выступление – неясно.

Губкинский, Наталья Ефремова

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