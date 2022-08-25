На Ямале осудили машиниста автокрана, по вине которого на месторождении погиб молодой мужчина

В Тазовском районе осудили машиниста автокрана, по вине которого погиб водитель грузовика – на него упал груз с автокрана. ЧП случилось на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении в сентябре 2021 года. По решению суда машинист должен провести 6 месяцев в колонии поселении. Об этом сообщают в следственном управлении СК Ямала.

Там напоминают обстоятельства трагедии.

«10 сентября 2021 года около 23 часов на территории одного из месторождений Тазовского района машинист автокрана, поднимая трубный узел, который своей массой превышал допустимую грузоподъёмность крана, допустил в результате нарушения требований безопасности опрокидывание стрелы крана на кабину автомобиля «Урал», в которой находился водитель коммерческой организации. 25-летнему мужчине причинены травмы, от которых он скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении СУ СК.

Квалификация уголовного дела: ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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