В сентябре начинаются полёты Надым-Новосибирск

Новые рейсы открываются в аэропорту Надыма – это полёты авиакомпании S7 Airlines до Новосибирска. Летать начнут с 26 сентября. Рейсы будут субсидированными, то есть цена билета будет снижена.

Как сообщается на сайте аэропорта Толмачёво, полёты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Embraer 170 по понедельникам и пятницам.

«Вылет из аэропорта Новосибирска в 07:45, прилёт в Надым в 08:00. Обратный рейс будет вылетать из Надыма в 08:50 и прибывать в Новосибирск в 13:05»,– уточняют в аэропорту.

Надым, Наталья Ефремова

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