Жители Лабытнанги недовольны строительством магазина вместо жилья

Жители Лабытнанги недоумевают: вместо жилых домов в новом микрорайоне строят сетевой магазин. Речь идёт о районе «Орбита». Ранее чиновники говорили, что тут появится жилая застройка от компании «Жилстрой».

Как сообщили 31 августа 2022 года представители муниципальной администрации, «Жилстрой» обанкротился. Вместо него застраивать территорию будет другая компания, называть её чиновники не стали.

«Новый собственник внёс изменения в проект планировки микрорайона, на этом месте предусмотрено строительство объекта торговли и жилого дома. Сейчас идёт строительство магазина. Кроме того, рядом возле школы запланировано строительство 2-х жилых домов – ещё 100 квартир. В Лабытнанги близок ввод 2-х семиэтажных домов и 4-этажки – всего 325 квартир. По Первомайской активно строится дом на 88 квартир. В самых разных микрорайонах города сформированы земельные участки, которые переданы застройщикам, и они уже ведут подготовку проектов строительства. Жильё предназначается лабытнангцам»,– написали представители мэрии в ответ на возмущение в городском паблике Лабытнанги Info.

«Скоро день города. Кто-то будет праздновать в теплой квартирке, а кто то в разваленной халупе. Почему вместо обещанного многоквартирника строится очередная пятерка? Потому что строитель всея Лабытков так захотел? В курсе,что подрядчик, забивший сваи под пятерку, получил за это новую квартирку в Салехарде? Ну, ему наверное нужнее, чем каким-то пенсионерам, живущим в развалюхе! И никого не смущает, что рядом школа, а магазин торгует водкой и сигаретами. Такого даже Москва себе не позволяет, зато нашей паре царствующей никто не указ. Положат в карманчик очередные дивиденды от магазина, зачем дом строить. А вы и дальше живите в развалюхе. Анонимно естественно! Всем хорошо отпраздновать день нашего любимого города!»,– так звучит пост горожанина в паблике.

Ранее в публичной плоскости уже обсуждался тот факт, что супруг главы города Марины Тресковой является застройщиком. Как писало агентство «URA.RU» несколько дней назад, «мужа главы Лабытнанги, бизнесмена Дмитрия Трескова подозревают в якобы нечестных победах на торгах».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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