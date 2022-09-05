В Тарко-Сале прохожий спас мальчика, который потерял сознание из-за отравления алкоголем на улице

В Тарко-Сале прохожий спас подростка, который на улице потерял сознание из-за отравления алкоголем. Резонансный инцидент произошёл 4 сентября, о нём в соцсетях рассказал тот самый очевидец, который и помог мальчику. Сейчас ребёнок в больнице.

«Шёл с работы, ко мне подбежали два парня лет 13, просили о помощи. На детской площадке ул. Колесниковой был найден парень 12 лет. В бессознательном состоянии и с признаками сильного алкогольного опьянения. Мною была вызвана «скорая». После приезда «скорая» забрала ребёнка»,– такой пост появился в местной группе «Тарко-Сале/ЯНАО».

Как сообщает издание «Ямал 1», врачи подтвердили отравление мальчика спиртным.

«Незамедлительно подросток был помещён под наблюдение врачей в отделение анестезиологии-реанимации, где подростку была проведена дезинтоксикационная терапия с целью выведения из организма продуктов распада алкоголя. На данный момент сознание ребёнка полностью восстановлено, пациент переведён для дальнейшего лечения в детское отделение больницы», – сообщил «Ямал 1» заместитель главного врача ТЦРБ Олег Вандышев.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»