В Тарко-Сале женщина и подросток на детской площадке напали на детей

В Тарко-Сале женщина и подросток спровоцировали потасовку на детской площадке. Проверку по факту инцидента проводит полиция. Видео конфликта опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» «Вконтакте».

«Выбили зуб. Ужасная история произошла в Тарко-Сале на детской площадке. Взрослая женщина и мальчик-подросток хотели покачаться на качелях, но другие дети не давали им этого сделать. Чтобы прогнать малышню, которая захватила аттракцион, решили их проучить. В итоге – одного ребёнка остановила и спихнула женщина, а второго ударил кулаком в лицо подросток»,– говорится в посте.

В комментариях под постом администрация Пуровского района сообщила, что по факту ЧП уже проводится проверка. «Материалы по итогу проверки для принятия мер будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. <…> Делом занимаются сотрудники ОМВД», – сообщили представители администрации.

Дата и время происшествии неизвестны. В местных СМИ видеозаписи появились 1 сентября. Тогда сообщалось, что родители упавшего с качели мальчика ищут обидчиков.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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