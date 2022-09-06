В Ноябрьске 2-летний ребёнок отравился бензином и попал в реанимацию

В Ноябрьске 2-летний ребёнок напился бензина и попал в реанимацию. Топливо ребёнок нашёл в бутылке из-под сока. Об этом сообщает «МК Ямал» со ссылкой на представителей «скорой».

«Вызов поступил 6 сентября в четыре часа утра. Мама услышала кашель ребенка, обратила внимание на обильное выделение слюны, рядом с малышом была бутылочка, внутри – бензин. Вероятно, родители забыли её спрятать. Бригада приехала, отработала – медики оказали малышу помощь, стабилизировали состояние и отвезли в детскую реанимацию Ноябрьской ЦГБ», – рассказали в городской «скорой».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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