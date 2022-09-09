Губернатор Шумков встретился с ямальским депутатом и авиатором Крюком

Бывший гендиректор самолётной авиакомпании АТК «Ямал» и совладелец вертолётной компании «Ямал» Василий Крюк встретился с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По данным пресс-службы главы региона, темой для обсуждения стали сельхозактивы г-на Крюка в Курганской области.

Василий Крюк является совладельцем компании ООО «Рассвет», которая занимается агробизнесом в Зауралье. В правительстве региона сообщили, что хозяйство в 2022 году реализует масштабный инвестпроект, вкладывая 350 млн в строительство сушильного комплекса в Шадринском округе.

Также хозяйство занимается мясным скотоводством – тут разводят крупный рогатый скот абердин-ангусской породы и овец.

Василий Крюк также является депутатом Заксобрания Ямала.

Шадринский район, Салехард, Наталья Ефремова

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