Вахтовика в Новом Уренгое обманули мошенники под видом проститутки

Вахтовик в Новом Уренгое хотел отдохнуть с проституткой, но был обманут мошенниками. Мужчина лишился 175 тыс. рублей. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД по ЯНАО 12 сентября 2022 года.

Сам инцидент произошёл пару дней назад. Пострадавший – 1973 года рождения, то есть ему около 50 лет.

«Мужчина в сети Интернет нашёл объявление об оказании интимных услуг. Во время телефонного разговора ему было предложено оплатить услуги путём перевода денежных средств на банковскую карту, что он и сделал. Злоумышленница сообщила, что платёж не прошёл и необходимо снова осуществить перевод денег. Таким образом мужчина перевёл мошеннице в общей сложности 175 тыс. рублей. После этого с ним перестали выходить на связь»,– рассказали в полиции.

Квалификация уголовного дела ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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