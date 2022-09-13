Прокуратура через суд заставила больницу Ямала принять на работу эндокринолога

Прокуратура выяснила, что «Тазовская центральная районная больница» плохо искала узкого специалиста – врача-эндокринолога. Такой доктор отсутствовал в штате медучрждения. Но после замечания надзорной инстанции руководство больницы нашло врача. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала 13 сентября 2022 года.

Решать вопрос пришлось через суд.

«Прокурор предъявил иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности укомплектовать штатную численность врачом указанной категории. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В настоящее время в центральную районную больницу трудоустроен врач-эндокринолог»,– говорится в сообщении ведомства.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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