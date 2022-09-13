В Новом Уренгое назначили нового прокурора

В Новом Уренгое назначен новый прокурор – им стал Строгалёв Александр. Ранее г-н Строгалёв был прокурором Пуровского района. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства 13 сентября 2022 года.

«Приказом генерального прокурора РФ от 12.09.2022 № 962-к на должность прокурора Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Строгалев А.А., 07.12.1982 г.р.»,– говорится в сообщении ведомства.

За примерное исполнение служебного долга поощрялся правами генерального прокурора и прокурора ЯНАО.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Прежний прокурор Нового Уренгоя Алексей Изместьев вышел на пенсию.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»