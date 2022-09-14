российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 сентября 2022, 15:46 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале с рельсов сошёл вагон с хлоридом калия

фото – Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура проверит обстоятельства схода вагонов в ЯНАО, на станции Ноябрьск-2.

«14 сентября при выполнении маневровых работ при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ямал Строй» допущен сход четырёх вагонов. Груз – трубы, щебень, комбикорм, хлорид калия. В результате схода пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен, задержек движения не имеется»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,