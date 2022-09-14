На Ямале с рельсов сошёл вагон с хлоридом калия

Уральская транспортная прокуратура проверит обстоятельства схода вагонов в ЯНАО, на станции Ноябрьск-2.

«14 сентября при выполнении маневровых работ при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ямал Строй» допущен сход четырёх вагонов. Груз – трубы, щебень, комбикорм, хлорид калия. В результате схода пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен, задержек движения не имеется»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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