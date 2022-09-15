На Ямале всех оленей чипируют новыми электронными бирками

На Ямале начали чипировать оленей новыми бирками, которые можно считывать смартфонами. Переход на эти новые бирки планируется до конца 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО 15 сентября 2022 года.

Начали пока с трёх районов: Приуральского, Шурышкарского, Ямальского. Тут проходит чипирование оленей RFID-метками. «Это отечественная разработка, которая позволяет с помощью электронного устройства считывать информацию о животных с расстояния до 3 метров. В результате удастся полностью автоматизировать процесс»,– сообщили в правительстве округа.

Там уверяют, что это первый в стране проект по применению RFID- бирок в животноводстве. Новые чипы отличаются от старых тем, что раньше к бирке на ухе животного нужно было поднести специальное считывающее устройство или посмотреть номер на бирке и записать его. Затем специалисты вручную заполняли документацию, только потом переносили в электронный вид.

Новые бирки будут связаны с электронной базой, вручную больше ничего вносить не потребуется.

По оценкам чиновников, сейчас на Ямале поголовье оленей составляет 630 тысяч особей.

Биркование для жителей бесплатное. Специалистам выдадут портативные считыватели на базе смартфона.

Салехард, Наталья Ефремова

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