В Коротчаево обещают снести 130 авариек до конца года

В районе Коротчаево Нового Уренгоя снесут 130 аварийных домов до конца 2022 года.

«Уже полностью расселён «Мостоотряд-93». Все дома снесены, 100 семей получили ключи от квартир в Коротчаево. Из «Мехколонны-21» переехали 33 семьи, последние 2 аварийных дома посёлка снесут в этом году. Строители приступили к демонтажу домов в посёлке «КТП-962». Он был построен в 80-ые годы. Изначально в посёлке было 45 домов, все они признаны аварийными. В 2019 году в «КТП-962» осталось 33 дома, из них 14 уже расселены, квартиры в Коротчаево получила 61 семья. В следующем году ключи от новых квартир получат жители последних 19 домов – это 40 семей. Все они переедут в новую пятиэтажку в Коротчаево, строительство которой завершится в 2023 году», – уточняют в пресс-службе правительства ЯНАО 15 сентября 2022 года.

Ещё 2 дома осталось расселить «СМП-522», 3 дома – в «Путьрем».

По данным правительства ЯНАО, аварийный жилфонд города Новый Уренгой составляет 173 дома под снос, из них 68 уже снесены. Это последние аварийные дома, программа по расселению будет завершена раньше намеченного срока.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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