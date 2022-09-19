Депутаты Ямала наградят главу района и чиновников грамотами и выплатами

Новый пакет почётных грамот вручат депутаты Заксобрания Ямала. Согласно постановлению, грамоты удостоятся в том числе глава Шурышкарского района Олег Попов, директор «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Денис Конев, а также его первый зам Виктор Горбунов. Грамоту получит замдиректора департамента АПК Александр Земских, а также Дмитрий Шмелев, директор «Дирекции по развитию сельских территорий».

Поводы для награждений различны.Это, во-первых, профессиональные праздники – День дорожника, День работника сельского хозяйства. Главу г-на Попова награждают за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Шурышкарского района». Наряду с чиновниками награждают в честь Дня учителя учителей и воспитателей.

Согласно постановлению о наградах Заксобрания Ямала, к почётной грамоте прилагается единовременная выплата в 11,5 тыс.рублей, а также нагрудный знак.

«Нагрудный знак к почётной грамоте изготавливается из бронзы и представляет собой круг диаметром 32 мм. В центре круга располагается рельефное изображение герба округа. На оборотной стороне нагрудного знака расположена рельефная надпись «Почётная грамота Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» и рельефное изображение лавровой ветви»,– говорится в документе, регламентирующем награды.

Салехард, Наталья Ефремова

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