В Муравленко водитель, сбивший ребёнка на самокате, заплатит компенсацию

В Муравленко с водителя, который во дворе сбил ребёнка на самокате, взыскали компенсацию. Ему придётся заплатить 25 тыс.рублей. Такое решение вынес суд, сообщают в прокуратуре Ямала.

Инцидент произошёл ещё в мае 2022 года. В прокуратуру обратился член семьи пострадавшего ребёнка.

«Водитель, двигаясь во внутриквартальном проезде, допустил наезд на малолетнего пешехода, выехавшего на самокате из-за транспортного средства. Мальчику причинены телесные повреждения и моральные страдания»,– рассказали в надзорной инстанции.

Отметим, только в сентябре 2022 года стало известно о 3 случаях наезда машин на детей с самокатами на Ямале. По данным «Ямал Медиа», все 3 случая произошли в Новом Уренгое.

Муравленко, Наталья Ефремова

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