Мэрия Лабытнанги хотела незаконно предоставить переселенцам вместо трёшки однушку

Мэрия Лабытнанги нарушила закон, предложив семье переселенца квартиру меньшей площади. Вместо 3-комнатной квартиры жильцам предложили переехать в 1-комнатную. Равноценного жилья горожанам удалось добиться с помощью прокуратуры – надзорная инстанция обратилась в суд. Подробности прокуратура Ямала раскрывает 21 сентября 2022 года.

О ситуации прокуратуре стало известно во время личного приёма граждан. Житель Лабытнанги рассказал, что их дом признан аварийным. В 2021 г. мэрия приняла решение изъять участок и жилые помещения. Семья заявителя – сам мужчина, жена и ребёнок – решили, что хотят взамен получить новое жильё. Но вместо «трёшки» чиновники предложили ямальцам «однушку».

«Прокурор города обратился с иском в суд о признании за мужчиной права на получение равноценного по квадратуре и количеству комнат жилого помещения, который был удовлетворён. Администрация обжаловала решение суда. Но апелляция согласилась с прокуратурой», – говорится в сообщении ведомства.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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