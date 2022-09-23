Власти Ямала профинансировали ремонт в колонии «Полярная сова» на 29 млн рублей

Бюджет Ямала предоставит подконтрольному фонду субсидию на ремонтно-строительные работы в колонии 18 («Полярная сова», Харп). Сумма – 28,8 млн рублей. Освоение средств должен проконтролировать департамент региональной безопасности автономного округа.

Субсидию получил «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Об этом сообщается в постановлении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова от 5 сентября 2022 года.

В документе говорится, что средства бюджета округа пойдут на ремонт, оснащение оборудованием и товарно-материальными ценностями объекта на базе ИК-18.

В ответ на запрос агентства «Новый День» в департаменте региональной безопасности ЯНАО уточнили, что деньги направят на «финансирование расходов на проведение ремонтно-строительных работ для создания изолированного блока единых камерного типа помещений на базе ФКУ ИК №18».

Согласно открытым источникам, ЕКПТ – это камеры очень строгого режима. То есть на средства бюджета округа создадут или отремонтируют помещения на территории тюрьмы.

В департаменте пояснили, что региональные власти имеют полномочия для расходования средств бюджета на такие нужды. «Данное решение основано на положениях статьи 10.1 закона об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, предусматривающих право органов госвласти субъектов за счёт средств собственных бюджетов оказывать содействие в реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы в целях создания условия для функционирования уголовно-исполнительных учреждений», – говорится в пояснениях чиновников.

Потратить деньги и отчитаться нужно до конца года.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»