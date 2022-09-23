На Ямале назначен первый заместитель прокурора округа

На Ямале назначен первый заместитель прокурора округа – это Денис Назаренко. Приказ подписан 21 сентября 2022 года генпрокурором РФ. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе окружной прокуратуры.

Г-н Назаренко родился 27.06.1975 г, работает в органах прокуратуры свыше 20 лет.

Согласно официально справке, до 2009 года он работал в прокуратуре Тюменской области, с 2009 года служит на Ямале. Денис Назаренко был прокурором Салехарда (до 2020 года) и Лабытнанги.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами генерального прокурора РФ и прокурора ЯНАО.

Женат, воспитывает троих детей.

Салехард, Наталья Ефремова

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