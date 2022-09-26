Семье ребёнка-инвалида из Надыма незаконно отказали в компенсации покупки инвалидной коляски

Чиновники незаконно отказали в выдаче компенсации на покупку инвалидной коляски ребёнку из Надыма. Средства родителям мальчика удалось вернуть только после обращения в прокуратуру. Об этом рассказывают в надзорной инстанции 26 сентября 2022 года.

«Сотрудники ГУ РО Фонда социального страхования по ЯНАО незаконно отказали родителям ребёнка в компенсации свыше 100 тыс. рублей за самостоятельно приобретённую прогулочную кресло-коляску с ручным приводом для больных ДЦП. Городской прокурор обратился с иском в суд»,– говорится в пояснениях прокуратуры.

Суд обязал учреждение компенсировать расходы.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Надым, Наталья Ефремова

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