Жители Ямала получили СМС с угрозами с территории Украины

Власти Ямала предложили жителям округа обратиться в полицию из-за массовой рассылки СМС с угрозами. Сообщения жители региона получили в ночь на 26 сентября. В них неизвестные грозят расправой над семьями тех, кто поедет на Украину.

СМСки жители нескольких городов ЯНАО опубликовали сегодня утром в соцсетях. Адресатами стали жители Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Лабытнанги и других населённых пунктов. Люди возмущены тем, что базы данных с их личными номерами попали к злоумышленникам. Многие переневничали и не смогли уснуть после получения такого послания.

«Массовые рассылки осуществляются с территории Украины и делаются для запугивания населения. По фактам угроз вы можете обратиться в ближайшую дежурную часть ОМВД»,– написали представители департамента региональной безопасности ЯНАО в комментариях к постам граждан.

Салехард, Наталья Ефремова

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