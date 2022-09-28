Компания заплатила за выброс 30 тонн газа во время аварии на Новопортовском месторождении

Нефтесервисная компания заплатила за выброс 30 тонн газа, который произошёл из-за аварии на Новопортовском месторождении. ЧП случилось в мае 2022 года. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала 28 сентября.

«В результате аварии при проведении ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» буровых работ на территории Новопортовского месторождения произошёл неконтролируемый выброс газовой смеси свыше 30 тонн. Вследствие чего причинён ущерб атмосферному воздуху в размере более 156 тыс. рублей»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.

Природоохранный прокурор руководителю предприятия внёс представление.

Компания возместила вред.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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