В Губкинском осудили мужчину, который открыл стрельбу в магазине

В Губкинском осудили злоумышленника, который устроил стрельбу в магазине и тяжело ранил в голову двух мужчин. Инцидент произошёл 26 июля 2021 года.

«Местный житель, находясь в неприязненных отношениях с двумя владельцами магазина, расположенного на территории промзоны, вооружившись травматическим пистолетом, приехал к ним по месту работы. Находясь в торговом помещении, он прицельно, с близкого расстояния выстрелил в область головы обоим потерпевшим, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм», – уточняют в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Оба пострадавших остались живы – медики успели их спасти.

Ранее издание «Ямал 1» сообщало, что стрельба случилась в магазине «Эконом». По имеющимся на тот момент данным, владелец «ПИКа» заш`л в магазин «Эконом» и начал стрельбу по работникам, находящимся в здании. Затем стрелявший предпринял попытку закончить жизнь самоубийством.



Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По решению суда стрелявши должен провести 9 лет в колонии строгого режима.

Губкинский, Наталья Ефремова

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