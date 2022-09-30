Надымская прокуратура заставит чиновников оборудовать свалки грязного снега с улиц

Прокуратура заставит надымские посёлки оборудовать свалки грязного снега по нормативам. До настоящего времени снег после уборки сваливали просто на землю. Однако по требованиям законодательства необходимо на месте такого полигона разместить водонепроницаемое покрытие.

«На территории сёл Кутопьюган, Нори и Лонгъюган в нарушение санитарных правил места для размещения вывезенного снега не имеют водонепроницаемого покрытия и обвалования по границам свалки. Городской прокурор главам администраций внёс представления, а также направил иски в суд. Судом требования прокурора удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность по обустройству «сухих» свалок в соответствии с требованиями санитарных правил»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала 30 сентября 2022 года.

Надымский район, Наталья Ефремова

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