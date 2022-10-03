На Ямале трагически погибли юноша и девушка, не сумев выбраться из замерзающей реки

В Пуровском районе Ямала трагически погибли юноша и девушка – они утонули, не сумев выбраться из замерзающей реки. Проверку по факту ЧП проводит следственное управление СК Ямала. Обстоятельства трагедии описывают «МК Ямал».

Известно, что ЧП случилось в ночь на 1 октября. «1 октября в водоеме на территории Самбурга обнаружены тела 18-летней девушки и 16-летнего парня. Установлено, что ночью девушка вышла на тонкий лёд и упала в воду. Юноша пытался её спасти и тоже оказался в воде. Оба не смогли выбраться на берег», – сообщили в СУ СК ЯНАО изданию.

По предварительным данным, девушка была пьяна.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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