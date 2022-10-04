Хирурга из Нового Уренгоя задержали с поличным при вымогательстве денег за бесплатную операцию

Полиция возбудила уголовное дело в отношении хирурга из новоуренгойской больницы после жалобы пациента. Гражданин сообщил, что врач требует у него деньги за операцию, которая должна проводиться бесплатно. Медика задержали с поличным при получении 30 тыс. рублей. Об этом 3 октября 2022 года сообщает пресс-службе управления МВД по ЯНАО.

«В отдел полиции обратился гражданин 1980 года рождения с просьбой привлечь к ответственности врача-хирурга городской больницы, который требует от него оплатить операцию. Полицейские установили, что заявитель обратился за медицинской помощью в городскую больницу. Мужчине требовалось хирургическое вмешательство. Врач-хирург 1975 года рождения, преследуя цель наживы и заведомо зная, что оказанные им медицинские услуги являются бесплатными для пациента, сообщил ему, что необходимо заплатить за лечение 30 тыс. рублей», – описывают обстоятельства возможного преступления в полиции.

Врача задержали прямо в рабочем кабинете, когда пациент принёс ему требуемую сумму.

«В ходе осмотра места происшествия в кабинете обнаружены 6 купюр номиналом 5 тыс рублей, которые изъяты в качестве вещественных доказательств», – говорится в сообщении правоохранителей.

Квалификация уголовного дела – ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Медик находится под подпиской о невыезде.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»