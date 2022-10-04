На Ямале волонтёры подозревают вредителей в формировании опасных посылок для бойцов (ФОТО)

Волонтёр из Надыма сообщил, что злоумышленник принёс на пункт сбора посылок для мобилизованных опасную коробку – в ней была проволока. Об этом Игорь Заборовский написал на своей странице «Вконтакте» 3 октября 2022 года. Он уточнил, что после инцидента все посылки от граждан будут проверять. Место получения посылки от вредителя не сообщается, известно лишь, что это один из населённых пунктов округа.

«Не все посылки, которые приносят нам, отправлены искренними людьми и от чистого сердца. Некоторые целенаправленно вредят! Вчера в одном из населённых пунктов нашего региона кто-то принёс коробку. Вечером началась сортировка, и когда девушка засунула руки внутрь, чтобы достать передачку, почувствовала резкую боль. Внутри оказалась мелкая колючая проволока. Волонтёр получила травму. Естественно – всё, что было в этой коробке, останется на территории Ямала и не будет отправлено. Но, что больше удивило, то, что данный сбор предназначается для ямальских ребят, и посылку эту принёс житель Ямала, – написал г-н Заборовский. – Вот именно по этой причине мы тщательно проверяем коробки и даже перечитываем письма. Уважаемые волонтёры (не только ямальские, но и все остальные), будьте осторожны. Сейчас может быть множество провокаций и проверяйте каждую упаковку, чтобы не отвезти ребятам что-нибудь лишнее».

Игорь Заборовский занимается волонтёрской деятельностью с начала спецоперации. Он сам доставлял посылки жителям Донбасса и военнослужащим.

фото – страница «Вк» Игорь Заборовский

Надым, Наталья Ефремова

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