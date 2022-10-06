Верховный муфтий в Салехарде побывал в храме

В Салехарде 6 октября с рабочим визитом находится Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин.

Он уже побывал в Храме Петра и Павла, пишет «Медиацентр Салехард». Муфтий планирует совершить полуденный намаз и встретиться с прихожанами Соборной мечети Салехарда. Кроме того, запланирована встреча с губернатором Дмитрием Артюховым.

Визит Верховного муфтия в столицу Ямала проходит в рамках 20-летия религиозной организации «Региональное духовное управления мусульман ЯНАО в составе Центрального духовного управления мусульман России».

Гость намерен также побывать в Новом Уренгое. Как сообщается на сайте РДУМ Ямала, в газовой столице председатель Центрального духовного управления мусульман России примет участие в открытии Центра духовно-нравственного воспитания, а также проведет IV Съезд Регионального духовного управления мусульман ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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