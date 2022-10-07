Печенье в банках, орехи, бутерброды: депутаты и чиновники Ямала выбирают поставщиков закусок и еды

Чиновники и депутаты Ямала выбирают поставщиков обедов и фуршетов на оставшийся период до конца 2022 года. Правительство ЯНАО заключило контракт с предприятием «Салехардобщепит» на 1,8 млн рублей. Заксобрание ЯНАО пока только ищет подрядчика на 600 тыс. рублей.

Согласно документам, правительство ЯНАО будет делать заявки подрядчику на формат мероприятия. В том числе это может быть по желанию заказчика: ежедневное питание (предпочтение блюдам северной национальной кухни; холодные блюда, закуски, дикоросы), сервисное обслуживание приёмных чиновников (ассортимент определяет управделами), официальные приёмы (разнообразие холодных блюд, закусок, дикоросы), буфетное обслуживание (во время проведения конференций, семинаров, совещаний, тренингов или деловых переговоров – ассортимент свежей выпечки, напитки, фрукты и кондитерские изделия).

Депутатам Ямала нужны 2 вида обслуживания – это кофе-паузы во время заседаний и обслуживание приёмных народных избранников. Во время кофе-паузы депутаты хотели бы видеть на столах печенье, десерт, мини-бутерброды, мини-пирожные, горячие закуски, холодные закуски (рыбные, мясные, сырные, овощные), кофе, морс, сок, чай.

В своих приёмных народные избранники желали бы видеть печенье в железных банках, конфеты шоколадные в коробках и россыпью, орехи, сухофрукты, десерт, мини-бутерброды, мини-пирожные и другое. Из напитков – кофе, морс, чай, сок, минеральная вода.

Салехард, Наталья Ефремова

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