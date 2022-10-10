Юноша из Тазовского района устроил поножовщину в Салехарде

В Салехарде расследуют поножовщину – 18-летний юноша ножом ударил своего ровесника на улице. Пострадавшего удалось вовремя госпитализировать, он остался жив. Подробности ЧП раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

Обвиняемый – 18-летний житель Тазовского района. Квалификация уголовного дела – ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

«6 октября 2022 года около 22 часов на улице произошёл конфликт между двумя 18-летними юношами. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар ножом в область шеи оппоненту. Компания молодых людей, в которой находился потерпевший, предприняла попытки задержать нападавшего, однако он, отбившись от них, скрылся с места преступления. Раненный юноша вовремя доставлен в медицинское учреждение»,– говорится в сообщении следователей.

Решается вопрос об избрании к обвиняемому меры пресечения.

Салехард, Наталья Ефремова

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