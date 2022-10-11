У мэра Нового Уренгоя новый зам из окружной администрации

У мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова появился новый заместитель – за культуру в газовой столице теперь отвечает чиновник окружной администрации Стас Чернавских. Он в течение 13 лет занимал пост первого замдиректора департамента культуры ЯНАО.

Теперь в сферу его ответственности входит не только культура, но и молодёжная политика, физкультура и спорт. Об этом 11 октября сообщают в мэрии Нового Уренгоя.

Стас Чернавских закончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Город отметит 50-летие в 2025 году. На федеральном уровне даже назначили куратора празднования – это зампред правительства Александр Новак.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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