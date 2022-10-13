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Четверг, 13 октября 2022, 17:44 мск

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В Салехарде с теплохода пропал матрос

фото – Уральская транспортная прокуратура

В Салехарде с теплохода пропал матрос. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку. Мужчину ищут сотрудники «Ямалспаса» и полиция, очевидно, подозревая ЧП. Об этом вечером 13 октября рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«13 октября поступила информация об исчезновении вахтенного матроса теплохода «Николай Чудотворец», который принадлежит ООО «Торговый дом Архангельск». Теплоход находится на берегу реки Полуй в Салехард на зимнем отстое», – раскрыли некоторые детали инцидента в ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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