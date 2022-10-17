Ямальской школе запретили искать сотрудника без вредных привычек

Прокуратура сделала замечание школе в Новом Уренгое из-за того, что учебное заведение искало сотрудника без вредных привычек. Надзорная инстанция посчитала, что это дискриминация потенциальных кандидатов.

Вакансия была размещена в базе «Работа в России».

«МБОУ «СШ № 5» размещена вакансия, содержащая требование дискриминационного характера об отсутствии вредных привычек, которое не связано с деловыми качествами работника. Прокуратура города руководителю учреждения внесла представление. По результатам его рассмотрения из вакансии исключены незаконные требования, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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